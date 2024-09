Minacce di morte a Cutrone e ai figli dopo il rigore sbagliato a Udine

“Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare”. A scriverlo sui social è l’attaccante del Como Patrick Cutrone. Uno sfogo su Instagram dovuto a un commento pubblicato da un utente sotto a un post del calciatore. L’utente, coperto sotto falsa identità, ha scritto insulti pesantissimi, arrivando ad augurare la morte a Cutrone e ai suoi figli. E non si tratta dell’unico “tifoso” che ha scritto gravi cattiverie e minacce apparse in queste ore sui profili del giocatore.

Parole spregevoli che arrivano dopo la partita di ieri del Como, persa per 1-0 a Udine, con Cutrone che ha sbagliato un rigore al 95′. Un errore dal dischetto che certamente non può neanche lontanamente giustificare certe espressioni di odio. L’attaccante ha quindi voluto denunciare pubblicamente l’accaduto.