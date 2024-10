Jannik Sinner batte nettamente Nole Djokovic e si aggiudica la finale del Masters 1000 di Shangai: per il campionissimo italiano è il diciassettesimo titolo in carriera e il trofeo numero sette in questo 2024 d’oro.

Già conquistando la finale, il 23enne azzurro aveva ottenuto la certezza di restare numero 1 al mondo almeno fino alla fine di quest’anno. E oggi ha festeggiato nel migliore dei modi con una prova sontuosa.

Il match si è concluso con un secco 2-0 in favore di Sinner (7-6 nel primo set, e 6-3 nel secondo). Quello andato in scena oggi è stato l’ottavo incontro tra Sinner e Djokovic, che ora – nel confronto personale – vantano quattro successi a testa. Con la sconfitta di oggi, il tennista 37enne serbo fallisce l’assalto al suo centesimo titolo in carriera.