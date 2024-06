Il mondo della Superbike è in lutto per la tragica scomparsa di Lorenzo Somaschini, un bambino argentino di soli nove anni. Il giovane pilota è deceduto in seguito a un incidente avvenuto sul circuito di Interlagos, a San Paolo, in Brasile. Somaschini è caduto all’uscita della curva Pinheirinho, famosa tra gli appassionati di motorsport per ospitare il Gran Premio di F1, durante le prove libere della Junior Cup, una categoria del Superbike Brasil, il 14 giugno scorso.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Albert Einstein di San Paolo e ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Gli organizzatori del Superbike Brasil hanno annunciato la triste notizia: «Tutti i membri del team SuperBike Brasil sono sconvolti da quanto è successo ed esprimono sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Lorenzo». Somaschini era considerato un enfant prodige del motociclismo argentino.

Nell’incidente aveva battuto violentemente la testa. Nonostante i rapidi soccorsi e la stabilizzazione da parte dei medici, le sue condizioni sono apparse subito gravissime, come confermato dal suo istruttore. Lorenzo avrebbe compiuto dieci anni il 17 luglio. Aveva iniziato a correre a quattro anni, quando il padre gli aveva regalato una minimoto, e il suo sogno era di arrivare in MotoGP e diventare campione del mondo. Purtroppo, l’incidente di Interlagos gli è stato fatale.