È morta Lea Pericoli, addio alla signora del tennis italiano: aveva 89 anni

È morta Lea Pericoli, addio alla signora del tennis italiano

Lutto nel mondo dello sport: è morta, all’età di 89 anni, l’ex tennista italiana Lea Pericoli. Soprannominata La Divina dal giornalista sportivo Gianni Clerici per la sua eleganza sia dentro che fuori dal campo, è stata 27 volte campionessa nazionale.

Nata a Milano il 22 marzo 1935, Lea Pericoli ha trascorso l’infanzia ad Addis Abeba, in Etiopia, dove il padre, imprenditore, si era trasferito dopo la Guerra d’Etiopia.

È proprio il papà a farle conoscere il tennis, che inizia a intraprendere a livello professionistico a 17 anni, quando rientra in Italia.

Dopo aver vinto il titolo nazionale nella categoria juniores nel 1952 e 1953, l’anno seguente fa la sua prima apparizione agli Internazionali d’Italia.

Nel corso della sua carriera, in coppia con Silvana Lazzarino, è stata cinque volte finalista nel doppio agli Internazionali d’Italia. Al Roland Garros è entrata quattro volte negli ottavi di finale nel singolare ed è stata una volta semifinalista sia nel doppio (con Silvana Lazzarino) che nel doppio misto (con Antonio Palafox).

A Wimbledon, invece, ha disputato tre volte gli ottavi di finale nel singolare, una volta i quarti di finale nel doppio (con la Lazzarino) e due volte nel doppio misto (con Orlando Sirola e con Palafox).

Vincitrice di 27 Campionati italiani assoluti di tennis, si è ritirata a quarant’anni come campionessa in carica in tutte e tre le specialità. Dopo il ritiro ha intrapreso la carriera di giornalista sportiva e conduttrice.