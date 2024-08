La lezione di Velasco: “Godiamoci quello che abbiamo una volta tanto, non quello che ci manca” | VIDEO

La lezione di Velasco: “Godiamoci quello che abbiamo una volta tanto”

La nazionale femminile di pallavolo ha conquistato la finale olimpica per la prima volta nella sua storia: artefice di questo grande traguardo è anche il ct Julio Velasco che nelle interviste post partita ha fornito una grande lezione di sportività.

Sulla conquista della medaglia d’oro olimpica, vero e proprio tabù per entrambe le nazionali di pallavolo, infatti, il ct argentino ha dichiarato: “Ci dobbiamo divertire e smetterla con questa storia dell’oro, che manca, perché non se ne può più. Lo dico anche in difesa alla squadra maschile. Fa male alla Federazione a tutti: è una filosofia di vita negativa. Godiamoci il fatto che le nazionali italiani sono sempre di primo livello. Guardiamo ciò che abbiamo, non quello che ci manca. Sennò creiamo pressione”.

” Godiamoci ciò che abbiamo una volta tanto e non sempre ciò che non abbiamo” Lezione di vita e di sport di Velasco

(che ne ha le scatole piene pure della questione “oro tabù” per il volley maschile). Fine psicologia; parole per togliere alle azzurre le pressioni del pre-finale… pic.twitter.com/3xFViS4XH7 — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) August 8, 2024

Poi, parlando della semifinale che ha visto l’Italia battere per 3 a 0 la Turchia, ha dichiarato: “Vincere la semifinale 3-0 rimontando in ogni set è tanta roba dal punto di vista del carattere. Ora abbiamo un sogno. C’è un piccolo problema: c’è l’avversario che ti può far giocare male, dobbiamo essere freddi e giocare senza paura”.

“È la prima partita che abbiamo dovuto recuperare tutti e tre i set. Ora ci sono gli Usa che sono fortissimi. Dico sempre ‘Qua e ora’, lo sport non è quello che è successo né quello che succederà – ha aggiunto Julio Velasco – Siamo un Paese che sempre pensa a quello che non ha. Non coltivo questa cultura della lamentela. La finale è la finale. Ma Dio non ha scelto noi, ce la dobbiamo giocare”.