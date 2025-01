Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open per la seconda volta in carriera. Il campione azzurro, numero 1 al mondo, ha battuto in finale Alexander Zverev (numero 2 della classifica ATP) alla Rod Laver Arena di Melbourne con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Bis australiano quindi per Sinner, campione uscente del torneo e sempre più nella storia del tennis mondiale.

L’azzurro ha dominato il match fin dal primo set. Ennesima dimostrazione di forza del numero uno al mondo che inizia al meglio la stagione vincendo la terza finale slam consecutiva.