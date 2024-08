Il nuovo look con cui Imane Khelif risponde alle polemiche sulla sua identità di genere

Chiuse (o quasi) le polemiche per la sua partecipazione – con tanto di medaglia d’oro – alle Olimpiadi di Parigi, Imane Khelif si mostra in un video pubblicato su Instagram con un’immagine diversa: trucco, messa in piega, orecchini, abito a fiori. La pugile algerina, 25 anni, manda un messaggio chiaro a chi ancora nutre qualche dubbio: sono una donna.

La breve clip è stata realizzata da un famoso centro estetico di Algeri, Beauty Code. “Per me – scrive il titolare del salone – Imane è una star, una delle preferite di tutti i tempi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beauty code (@beauty.code.officiel)

“Era dai tempi di Hassiba Boulmerka (prima atleta algerina a vincere una medaglia d’oro olimpica, nonché la prima donna africana a vincere un titolo mondiale, ndr), simbolo della mia generazione, che nessun atleta, bello come una donna, raggiante come un’amazzone di Auras, aveva suscitato tante polemiche come lei”.

“Il suo messaggio – scrive ancora il titolare del centro estetico a proposito di Khelif – è molto più profondo: l’abito non fa il monaco e l’apparenza non rivela l’essenza di una persona. Può essere femminile ed elegante quando vuole, ma sul ring non ha bisogno di decorazioni o tacchi alti. Ha solo bisogno di strategia, forza e pugni, che sono l’essenza della sua personalità”.