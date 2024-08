Dopo una stagione 2023/2024 entusiasmante, MUV e Fantacalcio hanno lanciato, dal 17 agosto, una nuova emozionante stagione di FantaMUV, celebrando la passione dei tifosi e la loro scelta verso una mobilità più sostenibile.

Il torneo, una partnership tra MUV B Corp e Fantacalcio, ha visto, nella stagione appena conclusa, una partecipazione straordinaria e risultati che confermano l’impegno condiviso nel promuovere comportamenti responsabili. Da agosto 2023 a maggio 2024, il campionato si è svolto sull’app MUV Game, culminando in 37 vittorie per la Juventus, che si è classificata al primo posto con oltre 4,3 milioni di punti. Al secondo posto un’ottima prestazione della Roma, seguita dai tifosi milanisti che hanno completato il podio. Complessivamente, i partecipanti hanno percorso 199.641,47 km con mezzi sostenibili (a piedi, in bici, in monopattino, con mezzi pubblici, condividendo l’auto o ancora con mezzi elettrici) dimostrando una responsabilità consapevole verso l’ambiente e risparmiando complessivamente 15 tonnellate di CO2.

“I risultati di questo torneo non sono solo un successo per MUV e Fantacalcio.it, ma rappresentano una vittoria per l’ambiente. Continueremo a lavorare per rendere ogni edizione di FantaMUV sempre più coinvolgente e impattante, portando avanti la nostra missione di una mobilità sostenibile integrata nello sport e nella vita quotidiana.” affermano Francesco Massa, CEO di MUV B Corp e Nino Ragosta CEO di Quadronica Srl in una nota congiunta.

Dopo due anni di esperienza e tantissimi dati raccolti, FantaMUV 2024/2025, terza collaborazione tra la startup e il portale sportivo italiano, porterà un’importante novità sul calcolo dei risultati delle partite: come avviene nel vero fantacalcio, ci saranno delle soglie di punti che equivarranno al numero di gol fatti dalla squadra. Nel campionato di mobilità sostenibile sarà possibile, per la prima volta, anche pareggiare e raccontare di “risultati tennistici” o di “goleade”.

Non mancheranno riconoscimenti e premi: 30 Account Premium Pack di Leghe Fantacalcio Serie A TIM e un voucher CicliMattio del valore di 300€ saranno riconosciuti ai migliori giocatori.

MUV B Corp e Fantacalcio ringraziano tutti i team per il loro impegno e passione e invitano a scendere in campo per la stagione appena iniziata 2024/2025. Insieme, stanno dimostrando che la passione per il calcio e l’impegno per la sostenibilità possono davvero fare la differenza.