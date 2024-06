Euro 2024 in 4K: come vedere le partite degli Europei in chiaro su Rai 4K e Sky Sport

Iniziano gli Europei di calcio in Germania. Ma come fare per vedere le partite di Euro 2024 in 4K in diretta tv? Iniziamo con dire che a trasmettere le partite degli Europei saranno Sky Sport, che ha i diritti di tutte le 51 partite delle 24 squadre del torneo, di cui 20 in esclusiva. La Rai invece offrirà il meglio della manifestazione, con la diretta di 31 partite, tra cui ovviamente tutte quelle dell’Italia.

Sarà possibile seguire le partite anche in 4K, sia sul canale Rai 4K che su Sky Sport 4K. C’è da dire però che Euro 2024 non viene prodotto in 4K. Per si tratterà di un 4K “upscalato” e non nativo. Gli abbonati Sky con il pacchetto Sport attivo e l’opzione 4K potranno seguire le emozioni delle 51 partite di Euro 2024 in 4K sul canale Sky Sport 4K, al canale 213 del proprio decoder. Ovviamente bisogna avere una tv compatibile. Gli Europei saranno visibili anche in streaming, ma solo in HD, per gli abbonati alla piattaforma NOW.

Rai 4K

Come detto la Rai trasmetterà le sue 31 partite di Euro 2024 sia su Rai 1 o Rai 2 in HD, ma anche sul canale Rai 4K. Basterà collegarsi al canale 210 per i possessori di Tivùsat, o sul canale 101 del digitale terrestre, per chi ha una tv di ultima generazione connessa a internet. Il 101 del digitale terrestre ha bisogno del supporto della connessione di rete, perché è un canale ibrido. Ecco come funziona.

Il canale si serve di internet per ricevere il segnale in altissima definizione. Per accedere al nuovo canale in Ultra HD e godere dello spettacolo di Euro 2024 in 4K vi consigliamo innanzitutto di effettuare una risintonizzazione completa delle frequenze della vostra tv. Dopo di che posizionatevi al tasto 101 del vostro televisore sul digitale terrestre. Vi servirà avere un televisore che supporta l’altissima definizione e che si connetta a internet con banda larga. Rai 4K, infatti, utilizza un segnale ibrido che sfrutta la modalità HbbTV 2.0.1 – la tecnologia nata con lo scopo di affiancare alla trasmissione tradizionale del digitale terrestre, satellitare o via cavo alcuni servizi smart grazie al collegamento alla rete – per garantire la visione ad altissima definizione.