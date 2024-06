Erling Haaland in vacanza a bordo di un mega yacht: è Capri la meta scelta dalla stella del Manchester City

Erling Haaland, stella del Manchester City e della nazionale norvegese, ha scelto l’isola di Capri per una vacanza di lusso. Il calciatore è stato avvistato a bordo di un mega yacht, il Custom Line Navetta 38 M/Y Telli, in compagnia della fidanzata Isabel Haugseng Johansen e alcuni amici.

Dopo aver vinto la Premier League con il City, Haaland ha concluso la stagione come capocannoniere del campionato inglese con 27 gol. Il 23enne attaccante, considerato tra i favoriti per il prossimo Pallone d’Oro, è stato recentemente premiato come miglior giocatore dell’anno ai Globe Soccer Awards 2023 di Dubai.