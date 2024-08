Cerimonia chiusura Olimpiadi Parigi 2024 streaming e diretta tv: dove vederla

Questa sera, domenica 11 agosto 2024, alle ore 20 a Parigi andrà in scena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. A differenza di quella di apertura, tutto si svolgerà in uno stadio: allo stade De France. L’evento in cui si passerà il testimone a Los Angeles, prossimo organizzatore dei Giochi, vedrà la presenza di tanti artisti e sorprese. Ma dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La cerimonia di chiusura inizierà alle ore 20 e, secondo quanto riportato da Le Parisien, durerà circa 2 ore. L’evento sarà trasmesso in Italia in chiaro, gratis, su Rai 2 e sul canale satellitare Eurosport, visibile anche tramite Sky.

Cerimonia chiusura Olimpiadi Parigi 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming. La cerimonia infatti sarà visibile anche sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it e in abbonamento su discovery+, Eurosport Player e Dazn (dove sono presenti i canali Eurosport).

Anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 in diretta tv e live streaming, ma quali sono le anticipazioni e ospiti dell’evento? Secondo Le Parisien, lo spettacolo svelerà un “mondo futuristico in cui i Giochi sono scomparsi”. Al gran finale parteciperanno diversi artisti che daranno il ritmo e l’atmosfera. In particolare vedremo Tom Cruise che si dovrebbe calare nello stadio e Beyoncé. Ma non solo. Prevista anche la presenza del famoso gruppo di Versailles Phoenix da una parte e il duo electro Air dall’altra, anch’essi di Versailles. Phoenix e Air, che godono di una solida reputazione internazionale, hanno recentemente organizzato uno spettacolo nella regione di Parigi.