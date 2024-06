A che ora inizia la Cerimonia di apertura di Euro 2024: l’orario

A che ora inizia la Cerimonia di apertura di Euro 2024 in programma oggi, venerdì 14 giugno, in Germania, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera? Ve lo diciamo subito: l’evento prenderà il via intorno alle ore 20,30, poco prima del calcio d’inizio della partita inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia in programma alle 21.

Assisteremo ad uno dei momenti più solenni della competizione internazionale durante la quale il Paese ospitante dà il benvenuto alle altre squadre con canti e balli che da un lato rispecchiano la loro tradizione e dall’altro si aprono alla sfera pop.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la cerimonia di apertura di Euro 2024, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La cerimonia avrà luogo, come detto, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, poco prima del calcio d’inizio della partita inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia. La gara prenderà il via venerdì 14 giugno alle ore 21, quindi la festa dovrebbe iniziare intorno alle 20:30. A trasmetterla in Italia saranno Rai 1 e Sky Sport.

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming su pc, smartphone e tablet tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).