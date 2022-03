App per betting, guida alle migliori

La diffusione degli smartphone e dei tablet e il progresso tecnologico ad essi collegato stanno spingendo la navigazione in rete sempre più su questi device rispetto ai classici PC. Il numero di utenti che si collegano ad internet attraverso il cellulare aumenta in percentuale ogni anno rispetto a coloro che utilizzano il computer, stante anche la velocità, l’immediatezza e l’intuitività di questi dispositivi. Per questo le aziende in tutti i settori hanno spostato l’attenzione sulla realizzazione di app, via via maggiormente sofisticate e strutturate, focalizzando gli sforzi sulla creazione di un prodotto che possa garantire l’esperienza migliore possibile per gli utenti.

Non è esente da questo trend, ovviamente, anche il comparto del betting che proprio della velocità e della fruibilità ha fatto gli elementi più importanti da tenere in considerazione per valutare l’efficacia della propria applicazione. Il gioco in rete è diventato infatti un must per tutti gli scommettitori che ormai si affidano al mondo digitale per piazzare le proprie giocate, preferendolo alla ricevitoria, anche per la possibilità di poter essere sul mercato 24 ore su 24, sette giorni su sette, mettendosi alla prova in ogni tipo di sport di tutti i paesi del mondo. Tra i tanti bookmakers con i quali scommettere in Italia, abbiamo deciso di recensire le app di due operatori in particolare, vale a dire Bet365 e Planetwin365.

Come funziona l’app di Bet365

L’applicazione del bookmakers britannico Bet365, uno dei più diffusi nel nostro Paese, può essere utilizzata da tutti i possessori di uno smartphone o tablet con sistema operativo Android, iOS, Windows Phone e Blackberry, scaricandola dagli appositi store. Una volta installata sul proprio smartphone o tablet, l’applicazione richiedere le credenziali di accesso per il login. Nel caso di nuovi utenti sarà necessario compilare il form di iscrizione e mandare copia fronte/retro i documenti richiesti (carta d’identità, passaporto o patente) e del codice fiscale per la verifica dell’identità.

Bet365 app Mobile offre l’opportunità di scommettere su tutti gli sport e i campionati presenti nel palinsesto e giocare anche al Casinò e al Poker online, consultare i risultati, le statistiche e, dove possibile, guardare le dirette streaming. I mercati disponibili sono presenti nelle apposite sezioni, suddivisi per disciplina e campionati, ed è possibile giocare anche negli eventi live, potendo contare su un menù intuitivo e su un’assistenza clienti continuativa, attraverso una chat. I depositi e i prelievi possono essere effettuati con i metodi di pagamento previsti dal bookmakers collegati ai maggiori istituti bancari o di credito esistenti (Visa, MasterCard, Postepay, Skrill, etc.). L’app offre anche la possibilità di vedere alcuni match in streaming tra i più importanti campionati e match sportivi in generale. Per poter usufruire di questo servizio basta avere il saldo sport in positivo oppure aver effettuato una giocata nelle ultime 24 ore.

Come funziona l’app di Planetwin365

Il bookmakers di origini austriaca ma con sede a Malta, Planetwin365 ha messo a disposizione dei propri utenti o dei nuovi iscritti un’app che ha le seguenti caratteristiche. La Planetwin365 Mobile può essere scaricata e utilizzata da tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone o tablet con sistema operativo Android e iOS, ma anche Windows Phone e Blackberry. Per poterla installare è necessario visitare il sito di Planetwin365 e seguire passo passo le indicazioni presenti. I nuovi utenti che vogliono cominciare a scommettere devono compilare il form presente sulla piattaforma ed inviare i documenti di riconoscimento per la verifica dell’identità. All’interno dell’app di Planetwin365 è possibile scommettere sugli eventi in palinsesto e live, consultabili attraverso apposito menù. Ma anche controllare i risultati, giocare al Casinò e al Poker online, e analizzare i flussi delle giocate mediante la sezione dedicata ai Market Movers, nella quale si possono monitorare l’andamento delle quote. Si può scommettere tutti i giorni a qualsiasi orario.

L’applicazione risulta molto fluida e semplice da utilizzare e di facile intuizione per l’utente. Il pulsante “Home” e un doppio menu orizzontale che ti aiutano ad indirizzarti in tutte le varie sezioni disponibili dell’app. I versamenti e i prelievi possono essere effettuati con i maggiori metodi di pagamento previsti come Postepay, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller o via bonifico bancario tutti senza costi.

