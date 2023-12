Lutto nel mondo dell’atletica, è morto Andrea Barberi: è stato primatista italiano dei 400 metri

È morto Andrea Barberi: è stato primatista italiano dei 400 metri

Lutto nel mondo dell’atletica leggere: è morto a soli 44 anni Andrea Barberi, ex primatista italiano dei 400 metri piani, specialità nella quale è anche stato campione nazionale outdoor per 8 volte consecutivamente, dal 2001 al 2008.

A dare la notizia è stata la Federazione italiana di atletica leggera, che su X ha ricordato l’atleta come “uno dei più grandi quattrocentisti azzurri di sempre”.

Nato a Tivoli il 15 gennaio 1979, Barberi da tempo lottava contro una malattia. Tra i risultati ottenuto nel corso della sua carriera, un quinto posto agli Europei di Göteberg nel 2006 e la quinta piazza agli Europei indoor di Birmingham nel 2007.

Risale al 2006, durante il Meeting di Rieti, il primato sui 400 metri piani corsi in 45.19. Primato italiano che da venticinque anni apparteneva Mauro Zuliani.

Andrea Barberi ha indossato per venticinque volte la maglia della Nazionale italiana partecipando anche a tre edizioni dei Mondiali.

“A piangerlo – si legge sul sito della Federazione di atletica leggera – è tutta l’atletica italiana e il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che lo ha accolto a diciannove anni come atleta e in seguito come componente della struttura tecnica, apprezzandone la passione e la forza, le stesse qualità con cui ha affrontato la malattia. Alla famiglia di Andrea Barberi vanno le più sentite condoglianze del presidente della FIDAL Stefano Mei e del Consiglio federale”.