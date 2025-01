Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 gennaio 2025

Questa sera, domenica 26 gennaio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 26 gennaio 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio verrà dedicato all’immigrazione irregolare: anche in Italia ci sarà una stretta sull’arrivo dei migranti e sulla gestione dei rimpatri? Nel corso della puntata ci si concentrerà anche sul rapimento della piccola Sofia dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza. La storia ha avuto un epilogo positivo, ma sono molti i dubbi in merito alla dinamica della vicenda. Infine, dopo il caso di Massa Carrara, dove un medico è stato arrestato per aver effettuato a casa trattamenti invasivi senza l’abilitazione, continua l’inchiesta sulla medicina estetica abusiva.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 26 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.