Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 19 dicembre 2024

Questa sera, giovedì 19 dicembre 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 dicembre 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Un ampio approfondimento verrà dedicato al nuovo Codice della strada con commenti sulla pioggia di multe arrivate agli italiani. Spazio, inoltre, a una pagina sull’annoso problema dei costi delle case sempre più alti che mette molti in difficoltà: la trasmissione ha documentato come anche appartamenti piccolissimi siano in affitto o in vendita a cifre esorbitanti. Infine, focus sulla vicenda che ha coinvolto Ottavia Piana, la speleologa rimasta bloccata sabato pomeriggio in una grotta nel bergamasco e che dopo un intervento durato 80 ore è riuscita a uscirne.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.