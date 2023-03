Chi è Wax, cantante (allievo) di Amici 2023: concorrente, vero nome, età, fidanzata, canzoni, vita privata, Instagram

Chi è Wax, concorrente di Amici 2023? Il cantante fa parte della squadra di Arisa, il suo vero nome è Matteo Lucido ed è riuscito con il suo talento ad arrivare al serale di Amici 22. Il 20nne di origini milanesi è uno dei protagonisti della nuova edizione e sin dall’inizio, anche grazie alla cicatrice rossa sul viso, ha ispirato la curiosità del pubblico. Classe 2002, attualmente vive a Milano con i genitori, suo fratello e il cane Black. In passato ha fatto diversi lavoretti per avere un’indipendenza economica.

Ha un carattere molto forte ed esplosivo, che lo ha portato ad essere tra i protagonisti del noce moscate gate di Capodanno. Il ragazzo, durante l’adolescenza, ha imparato a cavarsela da solo in strada, una condizione riportata anche nel brano Storie. La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino. Poi ha iniziato a cantare con il fratello in cameretta.

Non gli piace il suo vero nome e preferisce farsi chiamare Waxiello o Wax: un soprannome regalatogli da una persona lontana da lui, e che pian piano lo ha caratterizzato, tanto che anche la madre lo chiama così. Wax ha parlato anche della sua famiglia, soprattutto della madre, che definisce “lungimirante”: una pittrice molto famosa, anche se in passato i suoi studi si sono concentrati sull’economia.

Prima di entrare ad Amici, l’unico singolo rintracciabile su Spotify era SDG (scappo dalle gazzelle), pubblicato nel 2021 e che fa invece da apripista a Turista per sempre. Una delle sue caratteristiche è quella di cantare senza scarpe. Dopo aver vinto una sfida per la realizzazione degli inediti, ha pubblicato Ballerine e guantoni, prodotto da Dardust o anche la personalissima Storie, che ha conquistato anche Emma Marrone in puntata.

Durante i casting Wax aveva discusso con Maria De Filippi. Ha avuto anche un litigio con Rudy Zerbi: “Mi gira il caz*o, mi girano le pa*le, non fare il falso bastar*o. Non va bene, giudica sempre la nostra professoressa. Ma non può fare il caz*o di puntino ogni volta, oh, mamma mia”. Poi si è scusato: “Stavo pensando a voce alta, spesso faccio così. Mi sono sempre comportato educatamente nel rispondervi. Mi scuso, non lo penso veramente. L’ho detto lì perché ero in adrenalina, ho pensato a voce alta, parlavo tra me e me”.

Per Wax la musica è stata una salvezza in un’adolescenza difficile: “Vengo dalla strada, dovevo sopravvivere, non puoi vivere di istinto. Vengo da una particolare strada. Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza. La musica mi ha dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi”.

Il cantante è stato poi travolto dal caso della presunta sniffata di noce moscata a Capodanno. Dopo il ciclone abbattutosi nella trasmissione, Wax si è rimesso in carreggiata, vincendo la gara di canto con Aaron e Piccolo G, meritando un concerto tutto suo all’Alcatraz di Milano, ma non solo. Anche Mr Rain, tra i protagonisti di Sanremo, gli ha fatto pubblicamente i complimenti. Ora la grande opportunità di farsi conoscere dal pubblico partecipando al Serale di Amici 2023. Non sappiamo nulla sua sua vita privata, tuttavia al momento sembrerebbe che Matteo sia single.