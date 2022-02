Vostro onore: la trama della prossima puntata (7 marzo), anticipazioni

Cosa succederà (trama) nella prossima puntata di Vostro onore, la fiction in onda su Rai 1? Ludovica riferirà a Vittorio quella che è la nuova posizione di Nino. Intanto, Vittorio e Salvatore si muovono nell’illegalità per far sparire un’altra macchina che in questo modo riuscirebbe a smascherare la loro messa in scena. Intanto Danti decide di smuovere un po’ le acque e di utilizzare degli informatori che possano muoversi tra i Silva e captare così delle informazioni che potrebbero essere fondamentali. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Miguel in questa seconda puntata della fiction Rai, verrà a conoscenza di un nuovo giro segreto di droga che viene gestito dal fratello Diego e da uno dei suoi, Carlos, che finirà in manette. E poi ancora, le anticipazioni di questo nuovo appuntamento con Vostro Onore che sarà trasmesso lunedì 7 marzo in prima visione assoluta Rai, rivelano che finito in carcere, Carlos comincerà a pianificare di uccidere Nino. A questo punto, Vittorio si metterà all’opera per far sì che Nino venga inserito in un programma di protezione e, in questo modo, finirà per spingersi sempre più nel baratro dell’illegalità. Come se non bastasse, pur senza saperlo, Vittorio comincerà a danneggiare i traffici illeciti di Filippo che, a sua volta, comincerà ad organizzare la sua vendetta.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama della prossima puntata di Vostro onore, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna. Di seguito la programmazione completa: