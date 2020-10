Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 24 ottobre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 24 ottobre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 24 ottobre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Tanti gli ospiti nello studio di Silvia Toffanin. Si parte da Tania Cagnotto, che tra pochi mesi sarà di nuovo mamma. “Sono al quinto mese, nascerà verso fine febbraio e sarà un’altra femmina. Sono contenta anche perché Maya voleva una sorellina. Sul nome, però, siamo ancora in alto mare”. La più grande tuffatrice italiana ha deciso di ritirarsi. “Avevo già deciso di smettere dopo Rio 2016 perché finalmente ero riuscita a vincere delle medaglie olimpiche e poi ero anche un po’ stufa di avere queste pressioni addosso: smettendo mi ero tolta un peso. Poi – prosegue – la mia collega e compagna di sincro Francesca Dallapè ha avuto questa folle idea di riprovarci per le Olimpiadi di Tokyo, tutte e due da mamme. Però il lockdown e la scelta di posticipare le Olimpiadi di un anno hanno cambiato tutto. A 35 anni, in uno sport come questo in cui competono ragazze giovanissime, c’era troppa differenza fisica. Questi due mesi ferme ci hanno fatto perdere la condizione atletica raggiunta. Così, ho scelto la famiglia”.

Se n’è parlato molto negli ultimi tempi, sia di lui che della relazione con Giulia De Lellis: ospite della Toffanin sarà Andrea Damante, il quale racconterà la sua verità. “Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”, ha spiegato Damante. Pare che la De Lellis stia frequentando Carlo, uno dei suoi più cari amici. “Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”.

Poi nello studio di Verissimo ci sarà una prima intervista di coppia con Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales.

E ancora vedremo Maria Grazia Cucinotta, Iva Zanicchi e Matilde Brandi, da poco eliminata al Grande Fratello Vip.

Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 24 ottobre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 24 ottobre su Canale 5 Ascolti tv venerdì 23 ottobre: Grande Fratello Vip, Tale e Quale Show, Freedom Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi è stato eliminato?