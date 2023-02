U omini e Donne, anticipazioni oggi, 9 febbraio 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 9 febbraio 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi potrebbero esserci sviluppi su quanto avvenuto ieri: la dama ha dichiarato di voler uscire dal programma con Riccardo, ma il cavaliere ha detto no. A quel punto Gloria, arrabbiata e delusa, è scoppiata in lacrime e ha deciso di lasciare il programma da sola. Riccardo ha a provato a farle cambiare idea: l’ha abbracciata chiedendole di restare, ma Gloria gli ha risposto: “Che rimango a fare se provo un sentimento per te e tu no?”.

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 9 febbraio 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.