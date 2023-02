U omini e Donne, anticipazioni oggi, 3 febbraio 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Lavinia è ancora in cerca della persona giusta. Dopo le varie incomprensioni, ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori, Alessio Corvino, ragazzo napoletano, e Alessio Campoli, romano che ha voluto lei in trasmissione. Si è baciata con entrambi, ma in studio ci saranno parecchie polemiche. Claudio è il nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, che ha colpito Gemma Galgani, ma anche l’opinionista Tina Cipollari. Secondo le anticipazioni, l’uomo chiuderà con Gemma. Non mancheranno le reazioni di Tina. Quanto a Riccardo e Gloria, invece, si tornerà a parlare della loro storia e Riccardo non negherà che il suo sentimento sia sempre più vicino all’amore. E lei come reagirà?

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 3 febbraio 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.