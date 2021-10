Uomini e Donne, anticipazioni oggi 28 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi potremmo vedere la scelta di Matteo Fioravanti che ha lasciato il programma scegliendo la donna che ha conquistato il suo cuore. Sarà arrivato finalmente quel momento? Per il trono over, al centro dello studio, potrebbero accomodarsi Angela e Antonio che, dopo essersi frequentati per un periodo e aver capito di stare bene insieme, hanno deciso di lasciare definitivamente il programma e vivere l’amore nato nel parterre del trono over nella vita di tutti i giorni. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, l’annuncio di Angela e Antonio provocherà diverse reazioni in studio. In particolare scatenerà le lacrime di Marcello. Il cavaliere non riuscirà a trattenere le lacrime e racconterà di essersi emozionato essendo una persona innamorata dell’amore. Una dichiarazione che non convincerà totalmente gli opinionisti. Marcello, così, aggiungerà di aver pensato anche alla fine della storia con l’ex fidanzata a cui ha detto addio in un modo non totalmente pacifico.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 28 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.