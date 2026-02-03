Uomini e Donne anticipazioni: colpo di scena tra Mario e Gemma, Sabrina in lacrime. Chi lascia il trono over

Continuano le puntate di Uomini e Donne, lo storico dating show in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni dicono che, durante i prossimi appuntamenti, Gemma Galgani riceverà un due di picche dal cavaliere Mauro e farà un ennesimo tentativo di riconciliazione con Mario Lenti, con cui ha avuto una breve frequentazione.

Il corteggiamento di Gemma continua, il cavaliere lascia il programma

Durante la prossima settimana, nello studio di Uomini e Donne si parlerà soprattutto delle vicende sentimentali di Gemma, la dama torinese che è una protagonista indiscussa del programma Mediaset. A partire da lunedì 2 febbraio, sarà infatti trasmesso il momento in cui Mauro sceglierà di interrompere la conoscenza con la dama, perché consapevole del fatto di non corrispondere il suo interesse. Gemma non sarà convinta di questa scelta e vorrà subito riconquistare il cavaliere, di cui si è invaghita sin dall’inizio di questa edizione.

Fino a venerdì 6 febbraio, verrà quindi mandato in onda un altro “no” di Mario a Gemma. Lei continuerà però a insistere con il cavaliere, affermando che l’uomo sarebbe influenzato dai pareri negativi degli opinionisti. L’uomo smentirà categoricamente e dirà ancora una volta che non ha intenzione di frequentarla nemmeno in qualità di amica. Nel frattempo, nei prossimi episodi del dating show ci saranno dei colpi di scena riguardanti il percorso di Sabrina. La dama resterà infatti sorpresa dalla decisione di Carlo di chiudere definitivamente la loro frequentazione. L’uomo sceglierà di porre fine alla sua esperienza nel programma e abbandonerà la studio.

Zago accetterà la sua scelta e in seguito si dirà molto felice di conoscere meglio Nicola. Nel corso dei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, in onda dal 2 al 6 febbraio, ci sarà inoltre un nuovo faccia a faccia tra Elisabetta e Sebastiano. Il cavaliere si dirà pronto a farsi perdonare dalla dama e le regalerà dei fiori, facendole promesse importanti. A quel punto lei sceglierà di dargli un’ultima possibilità, nonostante gli opinionisti abbiano manifestato il proprio dissenso a riguardo.

La scelta di Cristiana

Venerdì 30 gennaio è intanto andata in onda la scelta della tronista Cristiana Anania, di origini siciliane e che ha portato con sé la mamma, il nonno e i fratelli, e che è sembrata subito molto emozionata. La giovane donna ha scelto Ernesto Passato, che si è seduto in studio convinto che lei non avrebbe mai preso questa decisione. L’ha quindi ringraziato perché Ernesto l’ha sempre sostenuta e difesa. “Il mio destino è qui di fronte a me“, ha infine concluso lei. I due si sono abbracciati e baciati, mentre i petali rossi scendevano su di loro.