Unknown – Senza identità: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Unknown – Senza identità, film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra, basato sul romanzo Fuori di me dello scrittore francese Didier Van Cauwelaert. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il Dr. Martin Harris, si trova a Berlino per un congresso sulle biotecnologie insieme a sua moglie Liz. Arrivati in albergo, si accorge di aver dimenticato la sua valigetta con i documenti in aeroporto e prende di corsa un taxi per tornare a recuperarla. Durante il viaggio si trova coinvolto in un incidente stradale e precipita in un fiume. A causa dell’urto sviene e riesce a salvarsi solo grazie all’aiuto di Gina, la tassista. L’uomo si sveglia dopo quattro giorni di coma, non ricorda nulla dell’incidente e scopre che la sua identità gli è stata sottratta. Raggiunge sua moglie, ma questa finge di non conoscerlo mentre è in compagnia di un uomo che si fa passare per suo marito. Scioccato da questi avvenimenti, Martin perde i sensi e viene portato in ospedale, dove un killer, Smith, uccide una delle infermiere che lo assiste e successivamente cerca di uccidere anche lui. Martin riesce a scappare e a contattare Jürgen, un investigatore privato che l’infermiera, poco prima di morire, gli aveva raccomandato, che gli chiede di ritrovare la donna al volante del taxi sperando che la sua testimonianza possa essere d’aiuto. Martin riesce a trovare Gina, la quale non fa più la tassista dopo l’incidente, ma i due sono raggiunti da Smith e da un altro uomo, Jones…

Unknown – Senza identità: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Unknown – Senza identità, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Dr. Martin Harris

Diane Kruger: Gina

January Jones: Elizabeth “Liz” Harris

Aidan Quinn: Martin Harris “B”

Bruno Ganz: Ernst Jurgen

Frank Langella: Rodney Cole

Sebastian Koch: Professor Bressler

Olivier Schneider: Smith

Stipe Erceg: Jones

Rainer Bock: Herr Strauss

Mido Hamada: Principe Shada

Karl Markovics: Dr. Farge

Streaming e tv

Dove vedere Unknown – Senza identità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.