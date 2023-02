Una serata piuttosto surreale quella di ieri a Una voce per San Marino, il programma che ha visto trionfare i Piqued Jacks, e che rappresenteranno lo Stato del Titano al prossimo Eurovision di Liverpool. Tra errori tecnici e imprevisti, la trasmissione è diventata un cult sui social. Uno dei momenti più epici si è avuto quando per errore le telecamere di San Marino Rtv hanno inquadrato una ragazza che si stava cambiando in camerino.

Il conduttore della serata Jonathan Kashanian ha passato la linea all’inviato Irol, collegato dal San Marino Outlet Experience. Alle spalle del giovane viene inquadrata una ragazza intenta a spogliarsi in camerino. Dopo qualche secondo, il presentatore si è accorto della gaffe e ha interrotto il collegamento: “No, ma, aspettate, scusate un attimo. Irol! Scusate un attimo, Irol spostati subito da lì che si stanno cambiando. Si cambiano, sono nudi, noi siamo in diretta! Ma cosa ridete? Avvisatemi prima. Ma si è visto qualcosa di troppo?”. Il video è diventato virale sui social, e c’è anche chi ha ipotizzato che si sia trattato di un incidente studiato ad arte per attirare attenzione sullo show.