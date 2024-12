Una Giornata Particolare: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 dicembre

Questa sera, mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Una giornata particolare, il programma in cui Aldo Cazzullo accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la storia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il 2 giugno 1946 è una data fondamentale nella storia d’Italia: per la prima volta gli italiani furono chiamati a votare attraverso un referendum istituzionale per decidere il futuro del Paese, scegliendo tra monarchia e repubblica. Aldo Cazzullo conduce una nuova puntata di Una Giornata Particolare, ricostruendo il giorno che segnò non solo la fine della monarchia, rappresentata dalla dinastia dei Savoia, ma anche l’inizio di una nuova era con la nascita della Repubblica Italiana.

Un viaggio straordinario nei luoghi, nelle storie e nelle emozioni di quel fatidico giorno del 1946, che cambiò per sempre il destino dell’Italia. Un racconto che vive attraverso i ricordi e la testimonianza della partigiana e votante del 2 giugno 1946 Iole Mancini, nella sua ultima intervista. Ospiti della puntata anche Ornella Vanoni, Emanuele Filiberto di Savoia, la figlia di Palmiro Togliatti Marisa Malagoli, il nipote di Alcide de Gasperi Enrico De Smaele e lo storico Marco Labbate.

In un Paese devastato dalla Seconda Guerra Mondiale e dalle ferite del fascismo, milioni di cittadini, uomini e donne (molte delle quali votavano per la prima volta), si recarono alle urne per esprimere la propria volontà. La vittoria della Repubblica portò alla caduta della monarchia e all’esilio della famiglia reale. Il referendum non fu solo una scelta politica, ma anche una decisione carica di significati emotivi e simbolici. Gli italiani si confrontarono con la loro identità, il peso della Storia e le speranze per un futuro democratico. Il referendum rappresentò non solo un cambiamento istituzionale, ma anche un profondo rinnovamento sociale e culturale, segnando per sempre la storia italiana.

Aldo Cazzullo ci conduce nella Capitale a Palazzo del Quirinale e a Palazzo Montecitorio, dove in esclusiva Una Giornata Particolare ha potuto toccare con mano e filmare la copia originale della Costituzione italiana, simbolo vivo e tangibile della nascita della Repubblica. I due inviati nella storia, Raffaele Di Placido e Claudia Benassi, attraversano i luoghi simbolo di questa storica decisione. Tra gli altri: il Palazzo del Viminale, sede della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli Interni, Villa Rosebery a Napoli, dove Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio Umberto II, Villa Episcopio a Ravello e Palazzo Piacentini.

Streaming e tv

Dove vedere Una giornata particolare in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 4 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.