Una festa esagerata: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, domenica 6 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Una festa esagerata, film del 2018 scritto diretto e interpretato da Vincenzo Salemme; nel cast sono presenti anche Massimiliano Gallo e Tosca D’Aquino. La pellicola è tratta dalla pièce teatrale scritta e diretta dallo stesso Vincenzo Salemme. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella famiglia Parascandolo fervono i preparativi per la festa dei diciotto anni di Mirea, che coinvolgono il capofamiglia Gennaro e la moglie Teresa. Quest’ultima, affamata di popolarità e ascesa sociale, vede la festa come un modo per emergere, decidendo di non badare a spese. Quando finalmente giunge il giorno della tanto attesa festa, un lutto improvviso la mette a rischio.

Una festa esagerata: il cast

Abbiamo visto la trama di Una festa esagerata, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Salemme: Gennaro Parascandolo

Massimiliano Gallo: Lello il secondino

Tosca D’Aquino: Teresa Parascandolo

Iaia Forte: Lucia Scamardella

Nando Paone: Don Giovanni Scamardella

Francesco Paolantoni: Assessore Cardellino

Giovanni Cacioppo: Don Pasquale

Andrea Di Maria: Bebè Cardellino

James Senese: se stesso

Antonella Morea: Carmelina

Mirea Flavia Stellato: Mirea Parascandolo

Teresa Del Vecchio: Cuoca

Vincenzo Borrino: Atzoka

Streaming e tv

Dove vedere Una festa esagerata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 6 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.