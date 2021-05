Un diario del ’43: la trama dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Stasera, mercoledì 12 maggio 2021, su Rai 1 va in onda in replica Un diario del ’43, episodio de Il Commissario Montalbano già trasmesso sulla principale rete Rai. Per tutti i fan una nuova serata insieme alle indagini del commissario più amato della televisione, interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Di seguito la trama dell’episodio in onda oggi, 12 maggio 2021:

Montalbano in questo episodio è chiamato a fare i conti con tre storie che riemergano dal passato: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio silos, di un diario scritto nell’estate del 1943 da un ragazzo che allora aveva quindici anni, un certo Carlo Colussi. Il giovane, all’epoca vicino all’ideologia fascista, confessa di aver compiuto un atto terribile all’indomani dell’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio. Si tratta di una strage. Il giorno stesso della scoperta del diario che dà il titolo all’episodio, si presenta da Montalbano un novantenne dall’aria arzilla, un certo John Zuck.

L’uomo, originario di Vigata, durante la guerra fu fatto prigioniero dagli americani. Vista anche la morte di entrambi i genitori in un incidente stradale, John decise poi di rimanere in America e farsi lì una vita. Tornato nel paese siciliano, secondo la trama di Un diario del ’43, l’anziano scopre che il suo nome è stato inserito erroneamente sulla lapide dei caduti in guerra.

Chiede allora aiuto al Commissario Montalbano, secondo la trama dell’episodio di stasera Un diario del ’43, per far cancellare il suo nome dal monumento. Montalbano, che trova molto simpatico l’italo-americano, prende a cuore la sua pirandelliana vicenda. Il giorno dopo l’incontro con Zuck un altro novantenne, Angelino Todaro, uno dei più ricchi imprenditori della città, viene trovato morto. Chi l’ha ucciso? Tra le luminarie della festa di San Calorio, Montalbano capirà che le tre storie – il diario del ’43, quella di Zuck e quella di Todaro – sono collegate fra loro. Ma in modo del tutto sorprendente e tragico.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama dell’episodio Un diario del ’43 de Il commissario Montalbano, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 maggio 2021 – in replica su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.