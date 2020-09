Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni della terza puntata su Rai 1 | Raffaello

Terza puntata di Ulisse Il piacere della scoperta, la trasmissione di Alberto Angela in onda stasera, 30 settembre 2020, su Rai 1 in prima serata dalle 21.25. In tutto sono previsti quattro appuntamenti con quattro viaggi alla scoperta delle bellezze storiche del nostro Paese. La terza puntata di oggi è dedicata alla Regina Elisabetta. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni seconda puntata | 30 settembre

La puntata di questa sera riguarderà la Regina Elisabetta. Il titolo della puntata è “Elisabetta II, l’ultima grande regina” e racconterà di uno dei personaggi storici più importanti della nostra storia recente, la monarca che ha regnato più a lungo sul trono d’Inghilterra. Il viaggio che propone Alberto Angela attraversa buona parte del ‘900 e arriva fino ai giorni nostri, raccontando la trasformazione di Elisabetta nel corso degli anni e com’è diventata la monarchia sotto la sua guida, dallo scandalo per l’abdicazione dello zio Edoardo VIII al fasto della cerimonia per l’incoronazione della giovane sovrana, e ancora gli anni ’60 con la supremazia dei Beatles fino al matrimonio del figlio Carlo con Lady Diana, morta poi in un tragico incidente per arrivare ai giorni nostri, con una nuova generazione di reali, i principi William e Harry, le cui mogli hanno fatto molto parlare di sé. Grazie alle bellissime immagini d’epoca, molte delle quali restaurate, i telespettatori potranno ammirare le cerimonie reali. Ospite della puntata è l’attrice premio Oscar Helen Mirren, che ha recitato nell’acclamato film “The Queen” e ad Alberto Angela racconterà in esclusiva il primo incontro con la Regina.

Gigi Proietti poi darà voce a Edoardo VIII, re per meno di un anno che ha poi abdicato costringendo poi, dopo il padre, Elisabetta a salire sul trono. Veronica Pivetti invece interpreta un brano de “La sovrana lettrice” di Alan Bennett e il giornalista Antonio Caprarica rivela alcuni aneddoti sulla famiglia reale. Ulisse Il piacere della scoperta vi aspetta su Rai 1 mercoledì 30 settembre 2020 in prima serata.

