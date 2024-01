Tutto suo padre e anche un po’ sua madre: anticipazioni, cast, ospiti, quante puntate e streaming dello show di Enrico Brignano

Stasera, 22 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Tutto suo padre e anche un po’ sua madre, lo spettacolo teatrale dell’attore e showman Enrico Brignano. Nato a Roma il 18 maggio 1966, proveniente dalla scuola del grande Gigi Proietti, Brignano ha già superato il grande traguardo dei 30 di carriera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Enrico Brignano mette alla berlina con la determinazione e l’ironia che lo contraddistinguono, vizi, pregi e difetti delle persone a lui più vicine senza risparmiare nessuno, soprattutto sé stesso. Accusa e al tempo stesso si difende da questa società, che ha fatto diventare tabù parole come serenità e spensieratezza, tuonando contro la vita vissuta in punta di piedi, contro i modi di fare affettati e falsi. Brignano mette così l’accento sulla paura di apparire deboli quando tutti vogliono che a giganteggiare sia l’eroe. E osserva con tenera comprensione lo sforzo che si fa per somigliare alle persone che si amano.

Tutto suo padre e anche un po’ sua madre: quante puntate

Quante puntate sono previste per Tutto suo padre e anche un po’ sua madre su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto andrà in onda una sola ed unica puntata. Quando? Stasera, 22 gennaio 2024, a partire dalle ore 21,20. Lo spettacolo verrà trasmesso dalle ore 21,20 fino alle ore 00,15. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Tutto suo padre e anche un po’ sua madre in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda stasera – 22 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.