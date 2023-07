Tutti mentono: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata, 30 giugno

Questa sera, 30 giugno 2023, su Rai 2 va in onda la terza e ultima puntata di Tutti mentono, la nuova serie thriller spagnola in onda alle ore 21.20. In tutto tre puntate in prima visione ogni settimana su Rai 2. Vediamo insieme le anticipazioni, la trama e il cast.

Trama

In questa terza e ultima puntata, Iván è in ospedale per riprendersi dopo quello che sembra essere un tentativo di suicidio. Varie persone vanno a trovarlo: prima Yolanda, che confida al ragazzo che quando era molto giovane anche lei si era invaghita di una persona più grande per poi rimanerne delusa; dopo la madre che, chiaramente distrutta per la sofferenza del figlio, cerca di mostrare tutto il suo sostegno a Iván. Nel frattempo Arturo, temendo che il ragazzo sveli il suo segreto, cerca di recuperare i soldi che gli aveva promesso e che Yolanda non gli ha consegnato. Infine si scopre che da alcuni mesi Iván era un paziente di Néstor.

Nel secondo e ultimo episodio della serata, Iván scappa dall’ospedale e vuole partire, ma prima scrive un messaggio a Macarena per incontrarla. Natalia legge il messaggio sul cellulare della madre, lo cancella e si presenta all’appuntamento al posto suo. Ana, scoperto che il figlio è morto, si reca a casa di Macarena per vendicarsi, ma qui sente una conversazione in cui Néstor confessa di aver ucciso il ragazzo per gelosia.

Tutti mentono: il cast

Nei panni di Macarena troviamo Irene Arcos, già nota da noi per serie come “Elite”, “Il molo rosso” e “Vis a vis”. «Macarena ha avuto tutto ciò che desiderava nella vita, ma si rende conto di essere infelice. E il suo vuoto interiore la porta a prendere delle decisioni autodistruttive» ha detto l’attrice. «Non avevo mai avuto l’opportunità di leggere l’intero copione di una serie prima di iniziare a girare e l’ho divorato tutto d’un fiato. Mi sono resa conto che stavamo per fare qualcosa di diverso e molto potente. La storia infatti si avvale di una perfetta commistione di toni: a tratti catapulta lo spettatore in un triller, poi passa alla commedia e infine al dramma» ha concluso. La serie ha come protagonisti anche Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia ed Ernesto Alterio.

Macarena è interpretata da Irene Arcos.

Ana è interpretata da Natalia Verbeke.

Yolanda è interpretata da Eva Santolaria.

Maite è interpretata da Miren Ibarguren.

Néstor è interpretato da Leonardo Sbaraglia.

Sergio è interpretato da Juan Diego Botto.

Diego Soler è interpretato da Ernesto Alterio.

Arturo è interpretato da Jorge Bosch.

Iván Soler è interpretato da Lucas Nabor.

Natalia è interpretata da Carmen Arrufat.

Lucía è interpretata da Berta Castañé.

Streaming e tv

Dove vedere Tutti mentono in diretta TV e live streaming? La serie, come già anticipato, va in onda in prima serata e in prima TV dal 16 giugno 2023, alle ore 21:20 su Rai 2. Per sintonizzarsi sul canale apposito è necessario accendere la TV e pigiare il tasto 2 del telecomando. Se invece vi interessa seguire il thriller in live streaming potete accedere alla piattaforma di RaiPlay.