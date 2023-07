Tuesday club – Il talismano della felicità: trama e cast del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 26 luglio alle 21.25, in prima visione su Rai 1 va in onda il film Tuesday Club – Il talismano della felicità, pellicola per il ciclo “Destinazione amore”, a tema sentimentale. Il film svedese, firmato da Annika Appelin, vede come protagonisti Marie Richardson, Peter Stormare e Carina M. Johansson. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film racconta la storia di Karen (Marie Richardson), una donna di mezza età che crede di avere una vita felice e tranquilla con una famiglia deliziosa e una bella casa. Purtroppo, però il giorno del 40esimo anniversario di matrimonio, Karen scopre che suo marito Sten (Björn Kjellman) la tradisce. Improvvisamente tutto cambia e la donna decide che, dopo aver trascorso anni a occuparsi dei figli e dello stesso Sten, è ora di rivalutare la sua vita. Karen, grazie anche all’aiuto delle sue amiche, si dà una seconda possibilità: seguire la sua passione per la cucina e trovare proprio grazie al cibo un nuovo equilibrio.

Tuesday club – Il talismano della felicità: il cast

Protagonisti sono Marie Richardson, Peter Stormare, Carina M. Johansson, Sussie Ericsson, Björn Kjellman, Ida Engvoll, Maria Sid, Klas Wiljergård, Ramtin Parvaneh, Wilhelm Johansson, Ingvar Örner, Miran Kamala.

Streaming e tv

Ma dove vedere Tuesday Club – Il talismano della felicità? Il film viene trasmesso in prima serata e in prima visione su Rai 1, stasera 26 luglio 2023, dalle 21.20. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del digitale terrestre. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.