Time is up: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 11 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Time is up, film del 2021 diretto da Elisa Amoruso. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Vivien e Roy sono l’uno l’opposto dell’altra. Studentessa modello e proveniente da una famiglia agiata lei, giovane pieno di complessi e che abita in una roulotte lui. I due sembrano incompatibili e le loro vite sono molto diverse. Quando Vivien decide di andare a Roma per fare una sorpresa al suo ragazzo, incontra Roy, compagno di squadra di Steve, e rimane affascinata dalla sua enorme sensibilità celata dietro la sua aria da cattivo ragazzo e se ne innamora. Rientrata in hotel dopo una giornata indimenticabile con Roy, trova Steve che dorme assieme al suo allenatore, con cui ha una relazione e, sconvolta, accusa Roy di aver sempre saputo tutto e nonostante tutto averglielo nascosto. I due hanno una discussione durante la quale Vivien, finita in strada, viene investita da un’automobile. Trasportata di nuovo negli Stati Uniti, rimane in coma per un po’ di tempo e, dopo essersi svegliata, fatica a riacquisire la memoria degli avvenimenti accaduti la sera dell’incidente. Soltanto dopo aver visto le foto scattate da Roy con la polaroid quel giorno a Roma , i ricordi iniziano a riaffiorare. Lasciato Steve, che le confessa di averla tradita negli ultimi tre mesi con l’allenatore di nuoto, Vivien e Roy possono vivere il loro amore.

Time is up: il cast

Abbiamo visto la trama di Time is up, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bella Thorne: Vivien

Benjamin Mascolo: Roy

Sebastiano Pigazzi: Steve

Roberto Davide: Bryan

Giampiero Judica: Neil

Giulio Brizzi: Adam

Nikolay Moss: Dylan

Bonnie Baddoo: Christine

Emma Lo Bianco: Sarah

Linda Zampaglione: April

Streaming e tv

Dove vedere Time is up in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 11 aprile 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.