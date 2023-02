Perché The Voice Senior 2023 non va in onda: il motivo e quando torna

Perché The Voice Senior 2023 stasera – venerdì 10 febbraio – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: lo stop era ampiamente previsto. Stasera infatti su Rai 1 andrà in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, quella dei duetti. Alla conduzione sempre Amadeus e Gianni Morandi. Quando torna The Voice Senior 2023? Tranquilli, molto presto. La prossima puntata (la quinta) sarà trasmessa su Rai 1 venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 21,25.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Voice Senior 2023? Il talent show musicale condotto da Antonella Clerici ritorna su Rai 1 a partire da venerdì 13 gennaio 2023. In tutto sono previste sette nuove puntate, in onda ogni venerdì in prima serata dalle 21.25. La finale è prevista per il 3 marzo. Novità in giuria, con i Ricchi e Poveri che prendono il posto di Orietta Berti. La coppia formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu entra far parte del team dei coach di The Voice Senior insieme ai confermatissimi Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Questa la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 13 gennaio

Seconda puntata: venerdì 20 gennaio

Terza puntata: mercoledì 1 febbraio

Quarta puntata: venerdì 3 febbraio

Quinta puntata: venerdì 17 febbraio

Sesta puntata: venerdì 24 febbraio

Settima puntata (finale): venerdì 3 marzo

Dove vedere The Voice Senior 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 con il talent show di Antonella Clerici dalle 21.25 a partire dal 13 gennaio 2023. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire le puntate o recuperarle on demand anche su Rai Play.