The Voice Kids 2024: le anticipazioni (concorrenti, finalisti, cantanti, giudici, coach, ospiti) della finale, 20 dicembre

Questa sera, venerdì 20 dicembre 2024, su Rai 1 va in onda la finale di The Voice Kids 2024, lo spin off di The Voice dedicato ai bambini. Alla conduzione torna anche quest’anno Antonella Clerici. Molte le novità, a cominciare dalla giuria. In tutto sono previste sei puntate. I concorrenti sono giovani talenti della musica di età tra i 7 e i 14 anni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni, ospiti, concorrenti, giudici

Grande appuntamento questa sera su Rai 1 con la finale di The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Al timone del programma Antonella Clerici che, insieme ai coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino, sono pronti alla sfida finale con una squadra composta da tre concorrenti ciascuno. Al termine delle dodici esibizioni, sarà compito di ogni coach scegliere il proprio “Super finalista”, ovvero il concorrente da far cantare un’ultima volta nel gran finale di puntata. Dopo questo ultimo giro di esibizioni, dove i quattro “Super finalisti” si esibiranno con un brano a scelta, sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della terza edizione di The Voice Kids.

The Voice Kids 2024: finalisti

Scopriamo chi sono i 12 finalisti di questa edizione che questa sera si contenderanno la vittoria finale. La squadra di Loredana Bertè può contare su: Gabriel Jimenez Martinez 12 anni, Carol Cadeo, 10 anni e Melissa. Quella di Arisa su Annamaria Mihalache, 11 anni, Alessio Di Stefano, 12 anni e Nicolò. Il rapper napoletano Clementino invece schiera per salire sul podio più alto: Leonardo Giovannangeli; Riccardo Callegari, 12 anni e Benedetta. Gigi D’Alessio infine porterà in finale: Maria Sofia Corona, 13 anni, Francesco Maugeri, violinista di 12 anni e Sofia Menegatto, 13 anni.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Voice Kids 2024? In tutto sei episodi, in onda ogni venerdì dalle 21.30 su Rai 1 a partire dal 15 novembre. Il programma è registrato. La finale va in onda il 20 dicembre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 15 novembre 2024 TRASMESSA

Seconda puntata: 22 novembre 2024 TRASMESSA

Terza puntata: 29 novembre 2024 TRASMESSA

Quarta puntata: 6 dicembre 2024 TRASMESSA

Quinta puntata: 13 dicembre 2024 TRASMESSA

Sesta puntata: 20 dicembre 2024 (finale) OGGI

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Kids 2024 in diretta tv e in streaming? The Voice Kids andrà in onda dal 15 novembre ogni venerdì in prima serata su Rai 1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.