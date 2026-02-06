The New Toy: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The New Toy, film commedia del 2022 diretto da James Huth. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Samy, sposato con Jihane, dalla quale aspetta il primo figlio. Dato l’arrivo del bambino, Samy si mette alla ricerca di un lavoro che possa permettergli di sostenere le spese familiari venture. L’unico impiego degno di nota che trova è quello di guardiano notturno in un negozio di beni di lusso e, seppur riluttante, decide di accettare il lavoro. Nella stessa città di Samy, vive anche Philippe Etienne, noto per essere l’uomo più ricco di Francia. Il facoltoso, però, ha un’indole insensibile ed è divenuto freddo e scostante da quando sua moglie è venuta a mancare, circa un anno prima. Da quel momento Philippe si è dedicato principalmente al suo lavoro e ai suoi affari. A risentirne di questa situazione è stato il suo unico figlio, Alexandre, bambino solitario e viziato, che non ha un rapporto col padre, anzi cerca di tenerlo lontano. Quando giunge il compleanno di Alexandre, Philippe lo porta nel lussuoso negozio di giocattoli dove lavora Samy e chiede al figlio di scegliere qualsiasi regalo voglia, ma la scelta del bambino ricade proprio sul guardiano…

The New Toy: il cast

Abbiamo visto la trama di The New Toy, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jamel Debbouze: Samy

Daniel Auteuil: Philippe Etienne

Simon Faliu: Alexandre Etienne

Alice Belaidi: Alice

Aton: Milo

Salim Kissari: Jean-Louis

Lucia Sanchez: Ana Maria

Streaming e tv

Dove vedere The New Toy in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.