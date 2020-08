The Hateful Eight, il film: trama, trailer, cast e streaming

Su Rai 3 arriva in prima serata uno dei capolavori di Quentin Tarantino: si tratta di The Hateful Eight, un film del 2015 con un cast da urlo, il secondo in realtà con ambientazione western per Tarantino (dopo il successo con Django Unchained). Particolarità del film è la distribuzione in pellicola Ultra Panavision di 70mm, un formato inutilizzato da ormai cinquant’anni. The Hateful Eight è il film più lungo della sua carriera (187 minuti) ed è stato ben accolto dalla critica, seppur non superando il successo agli incassi dei suoi precedenti film come il già menzionato Django Unchained e Bastardi senza gloria. La colonna sonora, inutile dirlo, è stata composta dal compianto maestro Ennio Morricone, premiato anche con un Golden Globe e un Premio Oscar per la miglior colonna sonora. Vediamo qual è la trama e il cast del film.

The Hateful Eight, la trama

Il film è ambientato a pochi anni dalla fine della Guerra di secessione americana. Ci troviamo nel paesaggio gelido del Wyoming e la diligenza di O.B. Jackson è diretta verso la città Red Rocks. A bordo della carrozza troviamo il cacciatore di teste John Ruth e la latitante Daisy Domergue: ha una taglia sulla testa di 10mila dollari. Ruth infatti vuole consegnare la donna e accaparrarsi il bottino, ma teme che i suoi compagni criminali abbiano in mente un piano per salvarla. Lungo la strada fallo salire a bordo anche Marquis Warren, ex soldato di colore diventato un cacciatore di taglie. Il gruppo si allarga con Chris Mannix, che scorta la carovana sostenendo di essere il nuovo sceriffo in città. Colti da una bufera di neve, i viaggiatori sono così costretti a fermarsi e a sostare presso l’emporio di Minnie, dove però trovano quattro uomini ad attenderli. La presenza dei nuovi possibili complici di Daisy irrita Ruth, molto presto si crea una forte tensione e la situazione precipiterà.

The Hateful Eight, il cast | Trailer

Il film vede nel cast Samuel L. Jackson che interpreta Major Marquis Warren, mentre Kurt Russell interpreta John The Hangman Ruth. Walton Goggins interpreta lo sceriffo Chris Mannix, mentre Jennifer Jason Leigh interpreta Daisy Domergue. Tim Roth è Oswaldo Mobray, mentre Michael Madsen è Joe Gage. Bruce Dern è il generale Sandy Smithers, mentre Demian Bichir è Bob. Zoe Bell interpreta Six-Horse Judy, Dana Gourrier è Minnie, James Parks è O.B. Jackson e Channing Tatum è Jody- Gene Jones è Sweet Dave, Keith Jefferson è Charly e Craig Stark è Chester Charles Smithers.

The Hateful Eight, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere The Hateful Eight? Il film è proposto in prima serata su Rai 3 sabato 29 agosto 2020, dalle ore 21:20. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 503 per la versione HD e al tasto 103 per il decoder di Sky. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo accedendo al sito di RaiPlay. Tramite pc, smartphone e tablet sarà possibile seguire la messa in onda del film. Chi vuole recuperarlo può trovarlo anche il giorno dopo su RaiPlay grazie alla sua funzione on demand.

