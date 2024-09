The Batman: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 12 settembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Batman, film del 2022 co-scritto, diretto e co-prodotto da Matt Reeves. Basato sul personaggio di Batman di DC Comics, è un reboot del franchise cinematografico Batman, ed è la prima pellicola del The Batman Universe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ad Halloween, il sindaco di Gotham City Don Mitchell Jr. viene assassinato da un misterioso killer mascherato che si identifica come l’Enigmista. Il giovane e solitario miliardario Bruce Wayne, che opera da due anni come vigilante mascherato nelle vesti di Batman, indaga sull’omicidio assieme al Dipartimento di polizia di Gotham City (GCPD). Il tenente James Gordon scopre un messaggio che l’Enigmista ha lasciato per Batman. La notte seguente, l’Enigmista uccide il commissario Pete Savage e lascia un altro messaggio per Batman.

Batman e Gordon, entrambi sulle tracce dell’assassino, scoprono che l’Enigmista ha lasciato una chiave USB nell’auto del sindaco contenente immagini dello stesso con una donna, Annika Kosolov, all’Iceberg Lounge, una discoteca gestita dal Pinguino, luogotenente del potente boss mafioso Carmine Falcone. Batman, dopo averla seguita, scopre che Selina Kyle, la coinquilina di Annika, lavora nel club come cameriera. Quando Annika scompare, Batman manda Selina all’Iceberg Lounge per avere risposte e scopre che Savage era sul libro paga di Falcone, così come il procuratore distrettuale Gil Colson.

L’Enigmista rapisce Colson, gli lega al collo una bomba a tempo e, dopo averlo messo alla guida di un’auto, lo manda a interrompere il funerale di Mitchell. Quando Batman arriva, l’Enigmista lo chiama tramite il telefono di Colson e minaccia di far esplodere la bomba se il procuratore non fosse riuscito a rispondere a tre indovinelli. Colson si rifiuta di rispondere al terzo, cioè, fornire il nome dell’informatore che ha passato al GCPD le informazioni che hanno portato a uno storico arresto per droga del mafioso Salvatore Maroni, portandolo alla morte. Batman e Gordon deducono che l’informatore potrebbe essere il Pinguino e lo rintracciano per un affare di droga. Scoprono che l’operazione di Maroni è stata trasferita a Falcone, con il coinvolgimento di molti ufficiali corrotti del GCPD. Selina li espone inavvertitamente quando in un tentativo di furto ai danni del luogotenente scopre il cadavere di Annika nel bagagliaio di un’auto. Dopo un lungo inseguimento in macchina, Batman cattura il Pinguino scoprendo però che non si tratta dell’informatore.

The Batman: il cast

Abbiamo visto la trama di The Batman, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert Pattinson: Bruce Wayne / Batman

Zoë Kravitz: Selina Kyle / Catwoman

Paul Dano: Edward Nashton / Enigmista

Jeffrey Wright: James Gordon

John Turturro: Carmine Falcone

Peter Sarsgaard: Gil Colson

Andy Serkis: Alfred Pennyworth

Colin Farrell: Oswald “Oz” Cobblepot / Pinguino

Streaming e tv

Dove vedere The Batman in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.