Tali e quali 2024: la classifica della prima puntata del 13 gennaio, vincitore

Dove vedere Tali e quali show 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming o on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.