Tale e Quale Show 2022: anticipazioni, ospiti, concorrenti, imitazioni, 28 luglio

Stasera, 28 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica il torneo dei campioni di Tale e Quale Show, lo show condotto da Carlo Conti, già trasmesso nel 2022. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: ospiti e imitazioni

Stasera vedremo esibirsi i migliori artisti dell’edizione 2022: Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò. E i migliori della passata: Francesca Alotta, Dennis Fantina, i Gemelli di Guidonia, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Fantina prende il posto di Ciro Priello dei Jackal che non potrà esserci a causa di un impegno teatrale. Tutti canteranno dal vivo, su basi e arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

I protagonisti, anche per il torneo dei campioni, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la ‘factor coach” Emanuela Aureli. Anche quest’anno la giuria è confermata con Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, a cui si aggiungerà di settimana in settimana un volto noto del mondo dello spettacolo italiano, replicato da un imitatore professionista. Questa settimana vedremo come ospiti e giudici extra Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Prevista poi la presenza anche di Alba Parietti.

Tale e Quale Show 2022: vincitore torneo dei campioni (finalissima)

ATTENZIONE SPOILER: se non volete conoscere il vincitore del torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2022 non andate oltre. Il programma è stato già trasmesso lo scorso anno per cui sappiamo chi ha vinto e la classifica finale. A trionfare è stato Antonino Spadaccino con l’imitazione di Marco Masini. Ecco la classifica completa:

Antonino Spadaccino (Marco Masini) Valentina Persia (Gabriella Ferri) Andrea Dianetti (Maneskin) e Gilles Rocca (Franco Califano) Francesca Alotta (Mia Martini) Deborah Johnson (Tina Turner) Rosalinda Cannavò (Francesca Michielin) Pierpaolo Pretelli (Achille Lauro) Gemelli di Guidonia (Bee Gees) Elena Ballerini (Antonella Ruggiero) Dennis Fantina (Michele Zarrillo) Stefania Orlando (Caterina Caselli)

Streaming e diretta tv

Dove vedere il torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in replica questa sera, 28 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv utilizzando la connessione internet.