Tale e Quale Show 2020: le imitazioni di oggi (settima puntata)

Questa sera, venerdì 30 ottobre, va in onda la settima puntata di Tale e Quale Show 2020, il programma di Carlo Conti che vede 10 concorrenti sfidarsi a suon di imitazioni. Per il Torneo dei campioni sono stati selezionati i migliori sei della prima edizione e i migliori 4 della scorsa. A giudicarli la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme più, occasionalmente, un quarto giudice d’eccezione che stasera sarà Carlo Verdone. Ma quali sono le imitazioni di oggi di Tale e Quale Show 2020? Al momento la Rai non ha reso noto gli accoppiamenti. Stasera quindi sarà una sorpresa.

In giuria, come detto, oggi ci saranno: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. A loro il compito di valutare al meglio le 10 esibizioni. Presente poi, con la sua jingle machine, Gabriele Cirilli, che verso la fine della puntata interpreterà, con tutti i protagonisti dello show, un successo del cantante in cui si è trasformato.

I concorrenti del Torneo dei Campioni

Ma quali sono i concorrenti del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020 che si cimenteranno nelle varie imitazioni? Ecco l’elenco dei 10:

Pago

Virginio

Barbara Cola

Carolina Rey

Giulia Sol

Sergio Muniz

Agostino Penna

Francesco Monte

Lidia Schillaci

Jessica Morlacchi

Streaming e tv

Abbiamo visto le imitazioni di Tale e Quale Show 2020, ma dove vedere lo show in tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay (che ricordiamo permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone) sarà possibile recuperare clip e puntata grazie alla funzione on demand.

