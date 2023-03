Superman Returns: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 17 marzo 2023, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il film Superman Returns del 2006, diretto da Bryan Singer. Il film ha come protagonista il personaggio dei fumetti DC Comics Superman, ed è un omaggio alla precedente saga cinematografica sviluppatasi tra il 1978 e il 1987. Pur essendo ambientata nell’epoca contemporanea, la trama della pellicola è infatti un ideale seguito di quella di Superman II (1980), ignorando gli eventi dei due film successivi. Il film è interpretato da Brandon Routh nel ruolo di Clark Kent/Superman, Kate Bosworth nel ruolo di Lois Lane, Kevin Spacey nel ruolo di Lex Luthor. Nel cast anche Frank Langella, Sam Huntington, James Marsden, Parker Posey e Eva Marie Saint. Marlon Brando, deceduto nel 2004, riprende il ruolo di Jor-El attraverso immagini di archivio inedite. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Superman Returns? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film segue il ritorno di Superman (Brandon Routh) sul pianeta terra. Dopo 5 anni di assenza, durante i quali il supereroe dal mantello rosso è andato alla ricerca del suo pianeta d’origine Krypton, dove nessuno è sopravvissuto, Superman decide di tornare a Smallville, alla sua vita di sempre e assumere nuovamente l’identità di Clark Kent. Durante la sua misteriosa scomparsa le emergenze mondiali sono rimaste inascoltate e nella città di Metropolis la criminalità è vertiginosamente aumentata.

Lois Lane (Kate Bosworth), giornalista di punta del Daily Planet e unica donna mai amata da Superman, è cambiata da quando lui l’ha lasciata senza dirle una parola. Lois ha vinto un Pulitzer con il saggio “Perché il mondo non ha bisogno di Superman”, si è poi fidanzata col nipote dell’editore Richard White (James Marsden) e ora ha un figlioletto di cui occuparsi. Nel frattempo l’acerrimo nemico di Superman, il supercriminale Lex Luthor (Kevin Spacey), è uscito di prigione e ha pronto un folle piano per diventare il padrone del mondo utilizzando tutte le tecnologie più avanzate di Krypton. Ora che i piani di Lex stanno per diventare operativi, il mondo avrà più che mai bisogno di Superman. Riuscirà il supereroe a salvare la città dall’insidia del potente e malvagio Luthor e soprattutto a riconquistare il cuore della sua amata Lois?

Superman Returns: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Superman Returns? Un cast stellare formato da Brandon Routh, Kevin Spacey, Kate Bosworth, James Marsden, Frank Langella, Sam Huntington, Eva Marie Saint, Parker Posey, Kal Penn, Stephan Bender, Tristan Lake Leabu, Noel Neill, Vincent Stone, Rob Flanagan, Paul Shedlowich, Warwick Young, David Fabrizio, Peta Wilson, Raelee Hill, Ted Maynard, Jack Larson, Barbara Angell, Ian Roberts, James Karen, Marlon Brando, Jeff Truman. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Brandon Routh: Clark Kent / Kal-El / Superman

Kate Bosworth: Lois Lane

James Marsden: Richard White

Frank Langella: Perry White

Eva Marie Saint: Martha Kent

Parker Posey: Kitty Kowalski

Kal Penn: Stanford

Sam Huntington: Jimmy Olsen

Kevin Spacey: Lex Luthor

Tristan Lake Leabu: Jason White

David Fabrizio: Brutus

Ian Roberts: Riley

Vincent Stone: Grant

Jack Larson: Bo il barista

Noel Neill: Gertrude Vanderworth

Peta Wilson: Bobbie-Faye

Streaming e tv

Dove vedere Superman Returns in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 marzo 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.