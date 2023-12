Super Mario Bros. – Il Film: trama, cast, doppiatori e streaming su Sky Cinema

Questa sera, 26 dicembre 2023, su Sky Cinema Uno in prima visione a Santo Stefano dalle 21.15 va in onda il film Super Mario bros, pellicola del 2023 diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Il film ha inizio quando i due fratelli idraulici Mario (voce italiana di Claudio Santamaria) e Luigi, durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, si ritrovano catapultati in un universo magico, attraverso un misterioso condotto. Ma quando i due si separano, Mario intraprende una frenetica avventura alla ricerca del fratello perduto. Fortunatamente nella sua missione può contare sull’amicizia di Toad, abitante del Regno dei Funghi, e sui saggi consigli della determinata guerriera Principessa Peach, alle prese con l’imminente invasione del cattivissimo Bowser. Apprese le tecniche di combattimento da Peach, Mario dovrà fare appello a tutte le sue forze non solo per ritrovare Luigi, ma anche per fermare l’attacco di Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada…

Super Mario Bros. – Il Film: cast e doppiatori

Super Mario Bros, essendo un film d’animazione, non ha attori ma doppiatori dei personaggi. Nella versione originale del film Chris Pratt presta la voce a l’eroe-idraulico Mario, Charlie Day a suo fratello Luigi, Anya Taylor-Joy a Peach, Seth Rogen dà la voce al gorilla Donkey Kong, mentre Jack Black è all’antagonista del film, Bowser. Per la versione italiana il doppiatore del protagonista è Claudio Santamaria.

Streaming e tv