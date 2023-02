Super Bowl 2023, i cantanti che si esibiranno durante l’Halftime Show

SUPER BOWL 2023 CANTANTI – Nella notte italiana tra il 12 e il 13 febbraio 2023 negli Stati Uniti, allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, si gioca il Super Bowl 2023 tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport ma non solo. L’evento avrà infatti il tradizionale Halftime Show. Ovvero uno spettacolo musicale che si svolgerà durante l’intervallo.

Ma quali saranno i cantanti del Super Bowl 2023? Durante l’intervallo dell’incontro, si esibirà Rihanna. Per l’eroina nazionale di Barbados è un perfetto ritorno sulle scene, dove manca con uno show dal vivo dal 2018, quando si esibì sul palco dei Grammy Awards. L’Halftime show – per la prima volta sponsorizzato da Apple Music e non più da Pepsi – potrebbe essere il trampolino di lancio ideale per un nuovo lavoro in studio che manca da sei anni, da quando nel 2016 pubblicò la raccolta ‘Anti’.

Durante l’estate altri artisti erano stati avvicinati all’evento, tra i più seguiti a livello mediatico negli Stati Uniti e nel mondo. Il rumour più insistente voleva Britney Spears come prima scelta per salire sul palco durante l’intervallo del Super bowl. Secondo fonti vicine all’artista, “dopo settimane di trattative con l’NFL, sarebbe arrivato un rifiuto a seguito dell’impossibilità di accordarsi sugli altri ospiti da portare sul palco”. Molto più di una voce di corridoio era quella che avrebbe voluto sul palco dell’Halftime Show Taylor Swift. La cantante, testimonial Coca-Cola e legata a un accordo commerciale con Apple Music, sembrava la candidata ideale. Con gran sorpresa, invece, avrebbe declinato l’invito con un secco “no, grazie”.

I cantanti dello scorso anno

Lo scorso anno il concerto è stato tenuto da Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar che si sono uniti a Dr. Dre. La scelta degli organizzatori è ricaduta su alcune delle più grandi icone rap della West Coast di tutti i tempi. Quest’anno invece la volontà di cambiare rotta.