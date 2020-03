Striscia la Notizia, le Veline 2020: chi sono Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

VELINE STRISCIA LA NOTIZIA – Quali sono le Veline di Striscia la Notizia 2020? Come si chiamano? Quanti anni hanno? Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono le due Veline di Striscia la Notizia, tg satirico in onda su Canale 5, sempre dopo il Tg5. Due volti che i telespettatori hanno ormai imparato a conoscere dal 2017, anno d’esordio delle due ragazze al fianco dei vari conduttori del programma. Ma chi sono esattamente? Vediamo insieme tutte le informazioni sulle due veline di Striscia:

Chi è Shaila Gatta

Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la Notizia, è una ballerina italiana nata il 6 agosto 1996 ad Aversa. È alta 170 centimetri e pesa 55 chilogrammi. Shaila è cresciuta a Napoli e fin da bambina ha seguito la sua passione per la danza. “Il mio sogno era diventare una grande ballerina – ha raccontato -. Vengo da Secondigliano, un quartiere difficile di Napoli che però ha prodotto anche tanti talenti. Sono andata via senza un euro in tasca a 16 anni, contro il parere di mio padre. Oggi so che voleva solo proteggermi”. Essendo una ballerina tiene molto alla sua forma fisica e per questo si sottopone ogni giorno ad allenamenti molto duri in palestra.

La Gatta è nota al pubblico italiano per la sua partecipazione ad Amici e per essere una delle due veline di Striscia la Notizia insieme a Mikaela Neaze da Silva. Ballo ma non solo. La giovane ballerina di Striscia la Notizia ama infatti realizzare creme di bellezza fatte in casa e gioielli artigianali. Inoltre le piace ricamare, passione ereditata dalla madre sarta. Shaila Gatta inoltre ama moltissimo gli animali e ha come animale domestico un coniglietto di nome “Soni”. Per quanto riguarda la sua vita privata Shaila Gatta è felicemente fidanzata con il ballerino Jonathan Gerlo, anche lui ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Il suo esordio in televisione arriva nel 2015 con la partecipazione, come detto, al talent show Amici, dove riesce ad arrivare al serale: “Amici mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno, per cui non avevo alcuna possibilità economica. Devo ringraziare il coreografo Marco Garofalo, che non c’è più, e che con me ha osato, a 19 anni mi ha dato un pezzo da prima donna a Ciao Darwin. Non lo ringrazierò mai abbastanza”.

Dopo l’esperienza ad Amici entra a fare parte del corpo di ballo di Ciao Darwin e poi di Tale e quale show. Dal 2017 balla sul palco di Striscia la Notizia come Velina dello storico TG satirico di Canale 5.

Chi è Mikaela Neaze Silva

Mikaela Neaze Silva è la velina bionda di Striscia la Notizia. È conosciuta dal pubblico italiano per aver partecipato a programmi come Zelig Circus. La bellissima Mikaela Neaze Silva è seguitissima anche sui social: il suo profilo Instagram conta ben più di 100 mila follower.

Ma chi è Mikaela Neaze Silva? La ragazza è nata a Mosca il 28 aprile 1994. È alta 170 centimetri e pesa 55 chilogrammi. Mikaela si è trasferita a Genova all’età di 6 anni dopo che la scomparsa del papà, angolano d’origine. Lei è cresciuta con la mamma, afghana, e la sua sorellina. Ha frequentato il liceo linguistico e ha lavorato anche in Cina, sia come modella sia come ballerina.

Parla fluentemente 5 lingue: portoghese, italiano, francese, inglese e spagnolo. È una fan di Jimi Hendrix, Tupac e Prince. Inoltre ama moltissimo il calcio ed è tifosa della Juventus.

Per quanto riguarda la sua vita privata Mikaela Neaze Silva, una delle due veline di Striscia la Notizia, è fidanzata con un dj franco-marocchino conosciuto a Shanghai. “Gli devo tanto, ha capito che in Cina non ero felice e mi ha spinto a tornare – le sue parole -. Avevo paura di perderlo. E invece l’amore resiste”. Prima di intraprendere la sua carriera come velina di Striscia la Notizia la giovane ballerina ha avuto diverse esperienze lavorative. Mikaela ha fatto parte di numerosi corpi di ballo di diverse trasmissioni italiane come ad esempio: Zelig Circus, Facciamo che io ero e Dance Dance Dance. Inoltre la bravissima velina bionda di Striscia ha incantato il pubblico da casa facendo parte anche dello spot pubblicitario della Tim con Sven Otten. È la prima la prima velina di colore di Striscia. Proprio per questo fatto ha ricevuto diversi commenti razzisti dai quali si è subito difesa. Il fatto di essere stata oggetto di pregiudizio razziale l’ha portata a schierarsi in prima persona nelle diverse campagne a difesa dei diritti civili.

Quanto guadagna una Velina di Striscia la Notizia

Qual è lo stipendio delle veline di Striscia la Notizia? Per molteplici ragioni di privacy le cifre esatte percepite dalle varie Veline di Striscia la Notizia non sono mai state né comunicate ufficialmente né confermate. Stando a dei siti internet che si occupano di stipendi dei personaggi del mondo dello spettacolo, una Velina dovrebbe percepire intorno ai 190 euro lordi ad appuntamento. Tale compenso può variare a seconda se la ragazza in questione acquista popolarità o meno. Se le cifre fossero queste, avendo Striscia la Notizia 26 puntate mensili, una velina dovrebbe percepire intorno ai cinque mila euro mensili lordi.

