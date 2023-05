Sorelle per sempre: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming del film su Rai 1

Stasera, domenica 28 maggio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Sorelle per sempre, film-tv che racconta un’incredibile storia vera. Una vicenda portata alla ribalta nazionale tra la fine degli anni Novanta ed i primi del Duemila. Una storia dolorosa, ma che si è conclusa nel migliore dei modi, grazie allo sforzo delle due famiglie coinvolte. Dietro la macchina da presa di Sorelle per sempre (il cui titolo originale era “Solo una madre”) c’è Andrea Porporati, regista e sceneggiatore che ha già lavorato a film-tv tratti da storie realmente accadute, come Faccia d’angelo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama (storia vera)

Siamo a Mazara del Vallo, nei primi anni Duemila. Un errore avvenuto in ospedale cambia per sempre le vite di due famiglie. Due madri scoprono infatti di aver cresciuto per qualche anno l’una la figlia dell’altra. E’ necessario mettere le cose a posto: dai Giudici agli psicologi, il consiglio è uno solo, ovvero effettuare un nuovo scambio. Ma non sarà facile né per le bambine (ancora piccole) né soprattutto per le due famiglie seguire le ragioni del sangue su quelle del cuore. La tentazione di fuggire dalla realtà sarà molta, così come quella di tornare al passato. Ma solo con l’amore, la collaborazione e l’inizio di un’amicizia tra le due famiglie che durerà per sempre, riusciranno a salvarsi ed a rinascere.

Sorelle per sempre racconta una storia vera? La risposta è sì. Il film tratta una storia realmente accaduta, tra il 1998 ed il 2000, a Mazara del Vallo. Protagoniste le famiglie Alagna e Foderà e le giovani Melissa e Cristina, che furono scambiate per un errore causato dalla breve distanza in cui sono nate entrambe, quindici minuti, nel giorno di Capodanno. Le madri delle due figlie, Gisella Paladino e Maria Marino, dopo qualche mese di incontri con psicologi e giudici per capire il da farsi, insieme ai rispettivi mariti ed al resto delle famiglie, hanno affrontato il cambio di casa per le due figlie, avvenuto con una grande festa di compleanno. Melissa e Cristina, oggi maggiorenni, sono cresciute insieme, come sorelle, frequentando la stessa scuola e sempre circondate dall’affetto di entrambe le famiglie.

Sorelle per sempre: il cast

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Sorelle per sempre, ma qual è il cast completo del film? Tra gli attori spiccano Donatella Finocchiaro ed Anita Caprioli. A loro il compito di interpretare nel corso del film-tv le due madri ed il difficile percorso che hanno dovuto affrontare per riavere le proprie figlie naturali. Il cast, ovviamente, include anche altri attori ed attrici, come Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti, Noemi Pecorella, Viola Seggio, Marta Brocato, Viola Prinzivalli, Rosa Pianeta, Chiara Cavaliere, Fabio Galli. Da citare anche la partecipazione di Andrea Tidona.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Sorelle per sempre in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: una sola. Si tratta infatti di un film-tv e non una serie. La messa in onda, come detto, è prevista per oggi, domenica 28 maggio 2023, alle ore 21,25. Quanto dura (durata)? 120 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Sorelle per sempre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 28 maggio 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.