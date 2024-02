Smetto quando voglio: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, martedì 6 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Smetto quando voglio, film del 2014 diretto da Sydney Sibilia. Il lungometraggio narra la storia di un gruppo di brillanti ricercatori universitari (assegnisti di ricerca e professori a contratto) che tentano di uscire dall’impasse lavorativa ed esistenziale della precarietà cronica, producendo e spacciando droghe intelligenti (smart drug). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma, 2014. Pietro Zinni, ricercatore neurobiologo presso l’Università La Sapienza, ha appena sviluppato un rivoluzionario algoritmo per la modellizzazione teorica di molecole organiche. Talentuoso nel suo campo, brillante e molto quotato, Pietro incarna tuttavia lo stereotipo del giovane insegnante precario e inascoltato, come molti altri della sua generazione: lui, infatti, aveva scelto la strada della ricerca scientifica seguendo la spinta ottimistica dei primi anni 2000, scontrandosi in seguito con la recessione economica del 2007. Da quel momento, l’Università aveva cercato di tagliare le spese, destinando sempre meno fondi alle ricerche, causando in molti casi la cosiddetta fuga di cervelli. I rimasti, come Pietro, accettavano di lavorare per una paga misera nella speranza di ottenere un posto fisso, o più semplicemente, venivano licenziati dall’Università che non era più in grado di finanziare i loro progetti. Anche per Pietro quel giorno è purtroppo arrivato: durante la presentazione dei suoi risultati alla commissione finanziatrice, a causa dell’impreparazione e del pressappochismo mostrati dal professor Seta, il decano dell’Università che supervisiona il lavoro dei ricercatori ma non crede davvero nei loro studi e sembra interessato solo ad accaparrarsi i fondi del ministero seguendo una logica più politica che scientifica, i docenti della commissione non sembrano capire l’importanza delle ricerche di Pietro e decidono di non rinnovargli l’assegno di ricerca. Dopo avergli promesso blandamente che farà «il possibile» per riottenere i finanziamenti, Seta lo licenzia.

Tornato a casa, Pietro non ha il coraggio di dire la verità a Giulia, la sua compagna. In compenso, però, dopo aver passato la notte in discoteca a causa di un suo allievo che gli doveva dei soldi per delle ripetizioni, ha un’idea per salvarsi dalla disoccupazione: utilizzare le sue conoscenze scientifiche per creare una nuova droga, sfruttando una molecola non ancora catalogata come stupefacente dal Ministero della salute. Per realizzare il tutto decide così di rivolgersi ad ex ricercatori universitari (assegnisti di ricerca e professori a contratto) come lui che, a causa dei tagli dei fondi e dei posti di lavoro, sono ora costretti a fare lavori inadeguati rispetto alle loro qualifiche con stipendi da fame.

Smetto quando voglio: il cast

Abbiamo visto la trama di Smetto quando voglio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Edoardo Leo: Pietro Zinni

Valeria Solarino: Giulia

Valerio Aprea: Mattia Argeri

Paolo Calabresi: Arturo Frantini

Libero De Rienzo: Bartolomeo Bonelli

Stefano Fresi: Alberto Petrelli

Lorenzo Lavia: Giorgio Sironi

Pietro Sermonti: Andrea De Sanctis

Sergio Solli: Professor Seta

Majlinda Agaj: Angelica

Neri Marcorè: Claudio Felici “Murena”

Guglielmo Poggi: Maurizio

Caterina Shulha: Paprika

Nadir Caselli: Ilaria

Luca Vecchi: Ex tossicodipendente

Matteo Corradini: Primo cliente della banda in discoteca

Davide Gagliardi: Danilo

Alessandro Federico: Il milanese

Mauro Stenico: Farmacista

Toni Sansaro: Toni

Flavio Altissimi: Flavio

Neva Leoni: Neva

Sara Santarelli: Sara

Enzo Provenzano: Sfasciacarrozze

Alessandro Tuzzi: Operaio

Daniel Berquiny: Rom anziano

Marco Conidi: Rom giovane

Riccardo Rovere: Assessore

Guglielmo Favilla: Ragazzo gay

Marco Ghirlandi: Direttore suite

Lorenzo Gioielli: Sottosegretario Pallazzo

Francesco Acquaroli: Commissario Galatro

Sergio Del Prete: Agente

Daniele Nisi: Poliziotto

Luka Tartaglia: Ragazzo coatto

Streaming e tv

Dove vedere Smetto quando voglio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.