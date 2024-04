Simona Ventura conduce Citofonare Rai 2 con metà viso bloccato: “È transitorio” | VIDEO

“Ho mezza faccia bloccata”. Simona Ventura ha condotto la puntata di oggi di Citofonare Rai 2 con metà viso paralizzato. La conduttrice, però, ha rassicurato tutti spiegando che è una condizione transitoria e che presto tornerà come prima.

“Mi puoi anche riprendere a piano americano, dovete sapere che da ieri ho mezza faccia bloccata”, ha detto Simona Ventura durante la puntata di Citofonare Rai 2 rivolgendosi al cameraman e togliendolo dall’imbarazzo di riprenderle il viso. Poi, parlando con il pubblico, ha spiegato cosa è successo: “Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando”. Sui suoi profili social ha rassicurato i fan: “Succede, l’importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare”. Paola Perego, co-conduttrice e amica, in diretta ha aggiunto: “Sei bella lo stesso”.

Ragazzi succede: l’importante è che è assolutamente transitorio!! Mai mollare 🩷🩷 #citofonarerai2 pic.twitter.com/1qE3B3LoOY — Simona Ventura (@Simo_Ventura) April 7, 2024

Simona Ventura aveva fatto preoccupare i fan già nel video pubblicato sui suoi profili social prima dell’inizio di Citofonare Rai 2. La conduttrice si era mostrata mentre saltellava felice per i camerini e i più attenti avevano notato qualcosa di insolito nel suo viso, non capendo perché non riuscisse a muoverne una parte. A fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata nel corso della trasmissione, rassicurando tutti i fan e non solo.