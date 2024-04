Se potessi dirti addio: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata

Questa sera, venerdì 5 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio, miniserie televisiva italiana creata da Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nonostante Marcello non sia più sotto la cura di Elena, la dottoressa continua a essere al suo fianco nella ricerca di risposte da trovare in un passato misterioso. Nel corso di questa ricerca, emergono altri ricordi dolorosi nella mente dell’uomo, capaci di spiegare i tormenti che lo hanno segnato per anni. Contemporaneamente, Marcello si rivela un importante sostegno per Elena, che si trova in difficoltà nel gestire la sua vita familiare, soprattutto con le figlie. La loro vicinanza emotiva cresce sempre di più, portandoli a interrogarsi sulle vere nature dei loro sentimenti reciproci. Ma il destino, spesso imprevedibile e beffardo, ha in serbo per tutti loro una sconvolgente verità, che mette Elena e Marcello di fronte a scelte difficili quanto importanti.

Se potessi dirti addio: il cast

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gabriel Garko: Marcello

Anna Safroncik: Elena Astolfi

Giulietta Rebeggiani: Anita

Elena Vitale: Arianna

Manuela Zero: Vittoria

Daniele Foresi: Antonio

Cristiano Pittarello: Lorenzo

Myriam Catania: Aurelia

Marco Cocci: Carlo

Clara Greco: Giovanna

Francesco Venditti: commissario Diego Carli

Zoe Massenti: Lucia

Agata Samperi: Nadia

Nicole Centanni: Ginevra

Andrea Napoleoni: Vito

Enzo Casertano

Streaming e diretta tv

Dove vedere Se potessi dirti addio in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì o venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.