Se mi lasci non vale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 22 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Se mi lasci non vale, film commedia del 2016 scritto e diretto da Vincenzo Salemme. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Vincenzo e Paolo, dopo essere stati lasciati dalle rispettive compagne, Sara e Federica, si incontrano casualmente e decidono di vendicarsi: Vincenzo farà innamorare di sé Federica, e Paolo farà lo stesso con Sara, con l’intenzione poi di lasciarle. Ma nulla va come previsto, anche perché nella vicenda si inserisce Alberto, attore squattrinato che dovrebbe interpretare il ruolo dell’autista di Vincenzo ma poi, per un equivoco, si invertono i ruoli.

Se mi lasci non vale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Se mi lasci non vale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Salemme: Vincenzo

Paolo Calabresi: Paolo D’Ambrogio

Carlo Buccirosso: Alberto Giorgiazzi

Carlo Giuffré: Il padre di Paolo

Tosca D’Aquino: Federica

Serena Autieri: Sara Luchini

Veronica Mazza: Collega dell’agenzia di viaggi

Mirea Flavia Stellato: Segretaria

Streaming e tv

Dove vedere Se mi lasci non vale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.